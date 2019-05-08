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Van'da 213 kaçak göçmen yakalandı

Van'da 213 kaçak göçmen yakalandı
Van'da 213 kaçak göçmen yakalandı

Van’ın Tuşba ilçesinde durdurulan bir tırda 213 yabancı uyrukluklu kaçak göçmen yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Tuşba İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Van - Erciş karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 16 plaka sayılı tırda arama yapıldığı belirtildi. Aramada 103 Afganistan ve 110 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 213 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı yapan T.T. isimli şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan T.T. isimli şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken, göçmenler ise sağlık kontrolünden geçirilerek verilen yemek sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.  

Mehmet Salih Akkuş
 

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