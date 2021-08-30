Van'da 24 düzensiz göçmen yakalandı

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Bahçıvan Mahallesi'nde bulunan ve kullanılmayan 4 katlı bir iş hanında yapılan aramada 21 düzensiz göçmen yakalandı. Olayın şüphelileri oldukları tespit edilen ve adli makamlara sevk edilen İran uyruklu A.R.D. ve A.Z. isimli şahıslar tutuklandı.

Öte yandan polis ekipleri, Afganistan uyruklu H.Q.Y. isimli şahsın ellerinde sahte yol izin belgesi bulunan düzensiz göçmenleri ilimizden İstanbul iline götürme karşılığında 600 TL almış olduğu tespit edilmiş, şüpheli şahıs 3 düzensiz göçmen ile birlikte ilimiz otogarında yakalanmıştır. Üzerinden çıkan 600 TL paraya el konulan şüpheli şahıs, 30 Ağustos 2021 günü mevcutlu olarak adli makamlara sevk edilmiştir” denildi.

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