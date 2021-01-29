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Van'da 28 kilo 700 gram eroin maddesi ele geçirildi

Van'da 28 kilo 700 gram eroin maddesi ele geçirildi
Van'da 28 kilo 700 gram eroin maddesi ele geçirildi

Van’ın Tuşba ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir araçta 28 kilo 700 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde tespiti yapılan bir aracın Tuşba ilçesinde yakalandığı belirtildi. Açıklamada, “Araçta narkotik madde arama köpeği Şila ile birlikte yapılan detaylı aramada, 56 parça halinde toplam 28 kilo 700 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak gözaltına altına alınan B.A. isimli şahıs, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir” denildi.

Yunus Tuğrul
 

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