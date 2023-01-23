İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Van'da 3 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi

Van'da 3 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi
Van'da 3 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi

Van’da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 3 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik sürdürülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 16-22 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 2 kilo 500 gram metamfetamin ve 1 kilo 100 gram eroin ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak 1 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır” denildi.

Ahmet Kavak

İLGİLİ HABER
İstanbulda “Kara” lakaplı torbacı baskınla yakalandı: Yarım milyonluk uyuşturucu çıktı İstanbul’da “Kara” lakaplı torbacı baskınla yakalandı: Yarım milyonluk uyuşturucu çıktı
İLGİLİ HABER
Küçükçekmecede operasyon: Uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca satan şahıs yakalandı Küçükçekmece'de operasyon: Uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca satan şahıs yakalandı
İLGİLİ HABER
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan uyuşturucu taciri yakalandı Kesinleşmiş hapis cezası bulunan uyuşturucu taciri yakalandı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.