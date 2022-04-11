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Van'da 35 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da 35 düzensiz göçmen yakalandı
Van'da 35 düzensiz göçmen yakalandı

Van’da polis ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Van’da 35 düzensiz göçmen yakalandı - Tıkla İzle

Van'da polis ekipleri, merkez İpekyolu ilçesi Kevenli Mahallesi kırsalında tek katlı bir evde düzensiz göçmenler olduğunu tespit etti. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri ile Özel Harekat ekiplerinin düzenlediği operasyonda 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürülürken, 1 şüpheli ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Göçmenlerin dikkat çekmemesi için evin arka tarafından açılan gizli bölmeden eve alındığı belirlenirken, gizli giriş polisin dikkatinden kaçmadı.

Yılmaz Sönmez
 

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