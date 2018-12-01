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Van'da 39 kilo 960 gram eroin ele geçirildi

Van'da 39 kilo 960 gram eroin ele geçirildi
Van'da 39 kilo 960 gram eroin ele geçirildi

Van merkez Edremit ilçesinde polis ekipleri, narkotik köpeği Şila ile birlikte düzenledikleri operasyonda kamyonetin şasesinde zulalanmış 39 kilo 960 gram eroin ele geçirdi.

Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar neticesinde Van üzerinden batı illerine uyuşturucu sevkiyatının yapılacağı bilgisi üzerine Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'nde oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan 23 plaka sayılı kamyonette arama yapıldı. Narkotik Madde Arama Köpeği Şila ile birlikte yapılan detaylı aramada kamyonetin şasesine zulalanmış 88 paket halinde toplam 39 kilo 960 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak C.B. isimli şahıs “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan gözaltına alınırken, soruşturma çok yönlü devam ediyor.

 

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