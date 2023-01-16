Van'da 39 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 9-15 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 2 kilo 300 gram eroin ve 37 kilogram metamfetamin ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır” denild

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