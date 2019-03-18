Van'da 4 bin 180 paket kaçak sigara ele geçirildi

Muradiye ilçesindeki Alpaslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, Van-Erciş karayolu üzerindeki ilçenin Ünseli Mahallesi mevkiinde durdurulmak istenen şüpheli bir aracın kaçması üzerine takibe aldı. “Dur” ihtarına uymayarak kaçan şüpheli araç, olay yerinde bulunan jandarma ekiplerince yakın takibe alınmış olup, şüpheli şahıslar araç içerisinde bulunan siyah poşetleri atarak kaçtılar. Attıkları poşetler içerisinde yapılan kontrol ve aramada 4 bin 180 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili yapılan araştırma ve soruşturma neticesinde tespit edilen 2 şüpheli şahıs hakkında gerekli soruşturma işlemlerinin başlatıldığı belirtildi.