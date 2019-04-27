Van'da 50 kilogram inci kefali ile 100 metre misina ağ ele geçirildi

Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, avlanması yasak olan inci kefali balığının korunmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edremit İlçe Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri ve Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube personelleri ekipleri tarafından İpekyolu ilçesi Van Kalesi civarında bulunan eski balık bendinde yapılan denetimler sonucunda 100 metre misina ağ ve 50 kilogram inci kefali balığına el konuldu. Konu ile ilgili açıklama yapan Van Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, av yasağı denetimlerinin sıkı bir şekilde devam ettiğini ifade ederek, güvenlik güçleri ile birlikte koordineli bir şekilde çalışarak avcılığa müsaade etmeyeceklerini ifade etti. İnci kefali av yasağının 15 Temmuz'a kadar devam ettiğini belirten İl Müdürü Görentaş bu tarihe kadar inci kefali balığının avlanılmaması, satılmaması, satın alınmaması ve yenilmemesi gerektiğini söyledi.