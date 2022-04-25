Van'da 550 litre kaçak motorin ele geçirildi

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçedeki bir mahallede çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Kaçak akaryakıt satışı yapıldığına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde F.K., Y.D. ve O.K. isimli şahısların depo mahiyetindeki iş yerlerine ve eklentilerine yapılan operasyon sonucu 550 litre motorin, 80 litre motor yağı ele geçirilmiştir. Olayın şüphelileri F.K., Y.D. ve O.K. isimli şahıslar gerekli işlemler yapılmak üzere adli makamlara sevk edilmiştir” denildi.

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