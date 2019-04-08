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Van'da 58 kaçak göçmen yakalandı

Van'da 58 kaçak göçmen yakalandı
Van'da 58 kaçak göçmen yakalandı

Van-Erciş karayolu üzerinde bir kamyonette yapılan aramada 58 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Van-Erciş karayolu üzerinde devriye görevini ifa ederken seyir halinde bulunan 65 plaka sayılı kamyonetin durumundan şüphelenilmesi üzerine arama yapıldı. Yapılan aramada; kamyonetin kasasında yurda yasadışı yollardan giriş yaptıkları tespit edine 57 Afganistan, 1 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 58 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı yapan M.Ş.D. isimli şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan M.Ş.D. isimli şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken, kaçak göçmenler ise gerekli işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.  

Şükrü Akyüz
 

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