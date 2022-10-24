Van'da 6 organizatör tutuklandı !

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 17 - 23 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılan 8 ayrı operasyonda; 17 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 6 organizatör tutuklanmıştır. Göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan 2 araca ise el konulmuştur” denildi.

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