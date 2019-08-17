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Van'da 7 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van'da 7 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi
Van'da 7 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van’ın Erciş ilçesinde polis ekipleri tarafından bir hafif ticari kamyonette yapılan aramada 7 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Büro Amirliği ekipleri, Tugay Yolu Caddesi üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan hafif ticari kamyonette arama yaptı. Yapılan aramada; toplam 7 bin 900 paket üzerinde TAPDK bandrolü bulunmayan kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü F.Ş. ile yanında bulunan A.K. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında tanzim edilen tahkikat evraklarıyla birlikte çıkarıldıkları adli makamlarca A.K) Adli Kontrol Şartıyla Serbest bırakılırken, F.Ş. ise tutuklandı.

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