Van'da 8 organizatör tutuklandı !

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 9-15 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılan 5 ayrı operasyonda 13 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 8 organizatör tutuklanmıştır” denildi.

Ahmet Kavak



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