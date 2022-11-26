Van'da 80 kilo 911 gram toz esrar ve 2 bin 980 adet sentetik ecza hap ele geçirdi

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yasadışı uyuşturucu geçişi olacağına yönelik alınan istihbarı bilgi üzerine 25 Kasım günü Başkale ilçesi kırsalında nokta istihbarata dayalı arama-tarama faaliyeti gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı birlikler, 6.Hudut Tugay Komutanlığı ile koordine kurarak arazide gerçekleştirilen arama/tarama faaliyeti esnasında 80 kilo 911 gram toz esrar maddesi ve 2 bin 980 adet sentetik ecza hap ele geçirmiş olup, olay ile ilgili şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör örgütlerinin parasal kaynaklarının kurutulmasına yönelik mücadele tüm hızıyla sürüyor" denildi.

Harun Aksu



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