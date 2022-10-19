Van'da bebeklerin nüfus kaydı hastanede yapılıyor

Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen ‘e-rapor sistemi' sayesinde yeni doğan bebeklerin nüfus kaydı il nüfus müdürlüklerine gitmeye gerek kalmadan hastanede yapılamaya başlandı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde de doğan bebeklerin doğum tescil işlemleri anne taburcu olmadan hastanede yapılabiliyor. Aileler uygulamadan yaralanmak için il veya ilçe nüfus müdürlüklerine gitmeden doğum raporunu hastanedeki ilgili birime iletmesi gerekiyor. Hastanede hizmet veren ilgili birim, ailelerin resmi nikah ve kayıtlı bir ikametgah adresleri olup olmadığını kontrol ettikten sonra nüfus müdürlüğünün de görebildiği sistem üzerinde işlem yapıyor. İşlemleri tamamlanan aileler, yeni doğan bebeğin ismini de belirledikten sonra başka bir işleme gerek kalmadan kayıt işlemini tamamlıyor. Başvuru tamamlandıktan sonra yeni doğan bebeklerin nüfus cüzdanları ikametgah adreslerine gönderiliyor.

Yılmaz Sönmez

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.