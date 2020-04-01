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Van'da bir kişi korona virüsten hayatını kaybetti

Van'da bir kişi korona virüsten hayatını kaybetti
Van'da bir kişi korona virüsten hayatını kaybetti

Van'da korona virüs şüphesi ile hastaneye kaldırılan G.S. (70) hayatını kaybetti.

G.S. ve eşi M.S. bir hafta önce İstanbul'da yakınlarının düğününe katıldıktan sonra ilçeye döndüler. İstanbul'dan geldikleri için evde gözetim altına alındıktan sonra G.S. ve eşi M.S.'den tahlil alındı. Kronik hasta olan G.S.'nin eşi M.S., gribal enfiksiyonunda dolayı hastaneye kaldırdı. Evde karantina altında bulunan G.S.'nin sonuçları pozitif çıkınca Van'a sevk edildi. G.S., tedavi altında tutuldugu hastaneye bu gece hayatını kaybetti. G.S.'nin eşi M.S. ve oğlu da karantina altında olduğu belirtildi.

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