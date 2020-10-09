Van'da bir terörist ikna sonucu teslim oldu

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak maksadıyla yürütülen çalışmalar kapsamında PKK/KCK terör örgütüne 2014 yılında Van Başkale'den katılım yapan, 2014-2015 yılları arasında Irak-Metina, 2015-2018 yılları arasında Irak-Şengal ve 2018-2020 yılları arasında İran-Kalereş bölgelerinde takım komutanı olarak faaliyet yürüten 1 bölücü terör örgütü mensubunun 9 Ekim 2020 günü Hakkari Yüksekova Kotul Piyade Hudut Üs Bölgesi'ne teslim olması sağlanmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi.