İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Van'da DEAŞ operasyonu: 12 tutuklama

Van'da DEAŞ operasyonu: 12 tutuklama
Van'da DEAŞ operasyonu: 12 tutuklama

Van’da DEAŞ silahlı terör örgütü ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 34 şüpheliden 12’si tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 24 Aralık 2020 günü Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Van MİT Bölge Başkanlığı görevlilerince DEAŞ silahlı terör örgütü ile iltisaklı olarak Van'da faaliyet gösteren şahıslara yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Müşterek operasyon sonucunda gözaltına alınan ve İl Emniyet Müdürlüğümüzde yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen 34 şahıstan 12'si tutuklanmış, 22'si ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştır” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.