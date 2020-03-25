İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Van'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 20 yaralı

Van'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 20 yaralı
Van'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 20 yaralı

Van'ın Saray ilçesi Karahisar Mahallesi'nde düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Kaza sonrası olay yerine giden jandarma ekipleri, minibüste yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 55 düzensiz göçmen olduğunu belirledi.

Kazada hafif şekilde yaralanan 20 düzensiz göçmen, kaza mahalline çağrılan özel sağlık ekibi tarafından korona virüs riski nedeniyle kontrollü bir şekilde ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Yaralı göçmenlerin tedavisi kontrollü bir şekilde sürerken, diğer göçmenler ise ön kabul merkezine götürülerek karantina altına alındı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.