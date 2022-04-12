Van'da feci kaza! Otomobil, yolcu otobüsüne çarptı

Edinilen bilgiye göre kaza, dün akşam 18.10 sularında Van-Hakkari yolu üzerinde bulunan Kurubaş Mahallesi civarında meydana geldi. Emrah S. K. yönetimindeki 34 DGC 846 plakalı otomobil, Gürpınar istikametinden Van'a seyir halinde iken karşı yönden gelen E.K. yönetimindeki 65 EN 379 plakalı Van Büyükşehir Belediyesi'sine ait yolcu otobüsü ile çarpıştı. Meydana gelen trafik kasında otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, otobüs sürücüsü ise yaralandı. Kazanın yaşandığı an, bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Otobüs seyir halinde aniden dönerken, karşı yönden gelen otomobil otobüse çarpıyor.