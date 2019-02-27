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Van'da feci kazalar kamerada

Van'da feci kazalar kamerada
Van'da feci kazalar kamerada

Van’da araçların yayaya çarpıştığı, devrildiği, kaldırama ve refüje çıktığı feci trafik kazaları MOBESE kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Van'da feci kaza - Tıkla İzle

Van'da yıl içinde meydana gelen trafik kazaları, kentin değişik noktalarına yerleştirilen Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kameralarına yansıdı. Özellikle kavşaklarda meydana gelen kazaların; kırmızı ışık ihlali, aşırı hız ve hatalı sollamadan kaynaklandığı dikkat çekti. Kazaların büyük çoğunluğu sürücülerin dikkatsizliğinden kaynaklandığı görülürken, MOBESE kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde ise; araçların yayaya çarptığı, aşırı hızlı giden araçların öndeki araca çarpması, kavşaklara hızlı giren araçların kaldırma ve refüje çıkması yer alıyor. 

Yaşanan kazalara ilişkin Van Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, trafikte can ve mal kaybını önlemek için trafik kurallarına uyulması gerektiğini ifade ettiler. 

Yılmaz Sönmez 

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