Van'da görevli doktor ‘varis teli' üretti

Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezinde görevli Kalp ve Damar Cerrahi Dr. Öğretim Üyesi Rukiye Derin Atabey, korona virüs pandemisi sürecinde dünyada üretimi duran varis telini daha az maliyetle üretti. Kalp ve Damar Cerrahi Dr. Öğretim Üyesi Atabey, varis teli prototipiyle ABD Büyükelçiliği tarafından desteklenen, Teknokent ve Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde gerçekleştirilen “Teknoloji Tabanlı Kadın Girişimciliğini Geliştirme Programı (Womenpreneurs4Turkey)” yarışmasında ‘kadın girişimci en iyi iş fikri' kategorisinde birinci oldu. Dr. Öğretim Üyesi Atabey tarafından üretilen varis telinin, başındaki kılavuz ışık sayesinde varis telinin konumu rahatlıkla tespit edilebiliyor. Bu ışık sayesinde gerçekleştirilen varis ameliyatlarında telin damarda doğru yönde ilerlemesi sağlanıyor. Üretilen esnek yapılı ışıklı varis teli, hasta ve doktorlar için ayrıca konfor sağlıyor.

“Yarışmada birinci olduk”

İHA muhabirine konuşan Dursun Odabaş Tıp Merkezi Kalp ve Damar Cerrahi Dr. Öğretim Üyesi Rukiye Derin Atabey, varisle alakalı her türlü tedavileri yaptıklarını anımsattı. Dr. Öğretim Üyesi Atabey, “Dünyada Hindistan ve Fransa'da üretilen ama pandemiden dolayı üretimi durdurulan varis teli ürettik. Ürettiğimiz bu varis telinden diğerlerinden farklılığımız; bir ışık kaynağının olması ve tel yapısıdır. Bu üretimi geliştirerek ABD'nin kadın girişimciler yarışmasına girdik. Bu yarışmada da birinci olduk. Bundan sonraki süreçte de TÜBİTAK'a başvurduk. Alacağımız yatırım ve patent sürecinden sonra ürün üretimini başlatacağız. Ürünü daha sonra ulusal ve uluslararasında daha da geliştireceğiz” dedi.

“Varis ameliyatının yapılmadığı klinikler kalmasın”

İlk etapta üretilen 100 santimetrelik telin yanında, farklı boyutlarda da tel üreteceklerini dile getiren Atabey, “Ürettiğimiz telin yapısı çok farklıdır. Hem esnek hem de ucunda ışık kaynağı var. Bu ışık kaynağı sayesinde, ışık takip edilebilecek ve varis telinin konumu tespit edilebilecektir. Dünyada pahalı bir maliyete sahiptir. Ancak biz ucuza mal edip, satmayı planlıyoruz. Bu sayede varis ameliyatının yapılmadığı klinikler kalmasın diyoruz. Varis tedavileri bizler için önem kazanmaktadır” diye konuştu.

Yılmaz Sönmez

