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Van'da güneş tutulmasına çıplak gözle bakan 10 kişide görme kaybı oluştu

Van'da güneş tutulmasına çıplak gözle bakan 10 kişide görme kaybı oluştu
Van'da güneş tutulmasına çıplak gözle bakan 10 kişide görme kaybı oluştu

Van'da, bu yılın ikinci güneş tutulmasının yaşandığı 25 Ekim’de güneş tutulmasını çıplak gözle izleyen 10 kişide görme kaybı meydana geldi.

Van’da güneş tutulmasına çıplak gözle bakan 10 kişide görme kaybı oluştu - Tıkla İzle

Van'da güneş tutulmasını çıplak gözle izleyen ve aralarında çocukların da olduğu 10 kişide görme kaybı meydana geldi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Urartu Göz uzmanlarından Operatör Dr. Yusuf Evcimen, birkaç gün önceki güneş tutulması sırasında maalesef istenmeyen durumların yaşandığını belirtti. İki gün içerisinde hastaneye başvuran ve aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişide görme kaybı olduğunu ifade eden Evcimen, “Güneşe çıplak gözle bakmışlar. Bu hiç arzu etmediğimiz bir durum. Güneşe çıplak gözle bakmalarından dolayı bir iki saat sonra başlayan bulanık görme şikayetleri oldu. Hastalarımızın yaptığımız muayenelerinde görme keskinliğinde azalma, odaklaşmada sıkıntı, yamuk görme, dalgalı görme ve bulanık görme şikayetleri mevcuttu. Çektiğimiz filmlerde sarı nokta dediğimiz bölgede, retinanın iç tabakası ve foto reseptör tabakasında bir hasar oluştuğunu görmekteyiz. Bu da hastalarımızın görme kalitesinde düşme ve bulanık görmesine neden olmaktadır” dedi.

Atilla İdiz

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