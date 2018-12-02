Van'da hırsızlık şüphelileri yakalandı

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "25 Kasım 2018 günü İpekyolu ilçesi Vali Mithatbey Mahallesi 47. Sokak üzerinde bulunan bir ikamette meydana gelen “ İkametten hırsızlık” olayında yaklaşık 22 bin TL değerinde giyim eşyası, 28 Kasım 2018 günü İpekyolu ilçesi İki Nisan Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir kafede meydana gelen ” İş yerinden hırsızlık “ olayında,1 adet LCD TV, 1 adet laptop, 1 adet kahve makinası, 1 adet tablet, 1 adet uydu alıcısı, 1 adet ses dağıtım sistemi, 1 adet powerbank, 1 adet flash bellek çalındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüpheli/şüphelilerin yakalanmasına yönelik olarak ikamet ve iş yeri çevresinde bulunan güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesi sonucunda; şüpheli olduğu değerlendirilen M.Z., A.K. ve Aykan K. isimli 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli şahısların ikamet ve üstlerinde yapılan aramada; ikamet ve iş yerinden alınmış eşyalar ele geçirilmiş olup, müştekilerine teslim edildi. Gözaltına alınan M.Z., A.K. ve Aykan K. isimli 3 şüpheli şahıs hakkında tanzim edilen tahkikat evrakı ile birlikte çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandılar. Van Emniyet Müdürlüğü olarak İlimiz merkezinde ve ilçelerimizde Halkımızın can ve mal güvenliği için her türlü asayiş olayının önlenmesine yönelik olarak çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" denildi.