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Van'da kar esareti

Van'da kar esareti
Van'da kar esareti

Van’da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı nedeniyle 765 yerleşim yeri ulaşıma kapanırken, uçak seferleri de iptal edildi.

Kent genelinde kar nedeniyle 415 mahalle ile 350 mezra olmak üzere toplam 765 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği, yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi. Meteoroloji, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesi konusunda da sürücüleri uyardı.

Kar yağışı uçak seferlerini de olumsuz etkiledi. Van'dan Ankara ve İstanbul'a uçak seferleri hava koşulları nedeniyle iptal edilirken, diğer illere olan uçuşlar ise rötarlı gerçekleşti.

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise, merkez İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçeleri başta olmak üzere diğer ilçelerde kapanan yerleşim yerlerinde yol açma çalışmalarına devam ediyor. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler de gece saatlerinden itibaren yol temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışının zirai açıdan önemli olduğunu belirten vatandaşlar, Bahçesaray ve Çatak yollarında meydana gelen çığ olayları gibi nedenlerden dolayı kar yağışının aynı zamanda bir felakete de dönüşebildiğini kaydetti.

Yılmaz Sönmez - Atilla İdiz

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