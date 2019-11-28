Van'da kar yağışı çevreyi beyaza bürüdü

Bölge genelinde olduğu gibi Başkale ilçesinde de yağışlar etkisini göstermeye başladı. Bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcak ve güneşli hava, dün gece ilçede yerini kar yağışına bıraktı. Kısa sürede etkisini artıran kar yağışı yüksek kesimlerde 20, ilçe merkezinde ise 10 santimetreyi buldu.

Lapa lapa yağan kar ilçede kartpostallık görüntüler oluştururken, kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

Meteorolojiden yağış uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise yer yer kar yağışlı geçmesi beklendiği bildirildi. Açıklamada, “Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve bölgemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenmektedir. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları ise Van'da 8, Muş'ta 7, Bitlis'te 5 ve Hakkâri'de 7 derece olması beklenmektedir” denildi.

7 yerleşim yerinin yolu kapandı

Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 4, Çatak'ta ise 3 olmak üzere toplam 7 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri de sorumluluk alanında bulunan yollarda tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.