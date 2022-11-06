Van'da korkutan iş yeri yangını: Alevler geceyi aydınlattı

Edinilen bilgilere göre yangın, Halilağa Mahallesi Terzioğlu Caddesi üzerindeki 6 katlı bir binanın giriş katında meydana geldi. Gece saat 00:05 sularında çıkan yangını fark eden mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Henüz çıkış sebebi bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Tuşba ve İpekyolu Grup Amirliği ekipleri bölgeye sevk edildi. Bina ve mahalle sakinlerine korkulu anlar yaşatan yangın, yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü. İş yerinde büyük çapta maddi zarar meydana gelirken, yangının döndürülmesiyle mahalle sakinleri derin bir nefes aldı. Polis ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlattı.

Şükrü Akyüz - Ahmet Kavak



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.