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Van'da korkutan yangın

Van'da korkutan yangın
Van'da korkutan yangın

Van'da yeni sanayi sitesi marangozlar bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekipleri ile TOMA'lar tarafından çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Van'da korkutan yangın - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre yangın, sabaha karşı 03.20 sularında Yeni Sanayi Sitesi marangozlar bölümünde meydana geldi. Geçe bekçisinin yangını fark edip durumu bildirmesi üzerine bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba, İpekyolu ve Edremit Grup Amirliğinden 8 araç ve 22 personel ile Van Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı 2 adet Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk edildi. Yangın, çevredeki iş yerleri ile dışarıdaki ağaçlara sıçramadan TOMA'ların da yardımı ile yaklaşık 2.5 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının nedeni, gündüz yapılacak olan çalışmalar sonucu tespit edilecek.

Şükrü Akyüz - Ahmet Kavak

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