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Van'da meydana gelen göçükte bir işçi yaralandı

Van'da meydana gelen göçükte bir işçi yaralandı
Van'da meydana gelen göçükte bir işçi yaralandı

Van'ın Başkale ilçesinde yol yapım çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte bir işçi yaralandı.

Olay, Başkale ilçesine bağlı Gedikbaşı Mahallesi Güzeldere Geçidi civarında saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Yol yapım çalışmaları esnasında Cihan A. isimli işçi, göçük sırasında diğer 3 arkadaşıyla birlikte olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. İşçilerden Cihan A. koşarken ayağından yara alarak vücudunun bir kısmı toprak altında kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Başkale Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Göçük altında kalan işçi vatandaşların da yardımıyla toprak altından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı 112 Sağlık ekipleri tarafından Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaşanan olayla ilgili konuşan Okan Yiğit isimli işçi, olayın sabah saatlerinde yaşandığını anlattı. İş makinesi operatörünün olayı önceden fark ettiğini ifade eden Yiğit, durumun önceden fark edilmesi sayesinde arkadaşlarının kurtulduğunu söyledi. Yiğit, olayda yaralanan iş arkadaşının durumunun iyi olduğunu kaydetti.

Yılmaz Sönmez
 

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