İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Van'da öğretmenevleri denetlendi

Van'da öğretmenevleri denetlendi
Van'da öğretmenevleri denetlendi

Van’ın 12 ilçesinde bulunan öğretmenevlerinin iş ve işleyişi ile ilgili denetimler yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü talimatları doğrultusunda Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi ile Sivil Savunma Birimi tarafından öğretmenevi denetimleri yapıldı. Öğretmen ve misafirlerin sağlıklı ve güvenli ortamlarda barınma ve diğer sosyal ihtiyaçlarının sağlanması için iş ve işleyişin hassasiyetle yönetilmesi amacıyla Van İl Milli Eğitim Şube Müdürü Talat Toy, Sivil Savunma Uzmanı Murat Motor, İş Güvenliği Uzmanı Nurcan Alpaslan ve ilçe iş güvenliği uzmanlarınca 12 ilçede bulunan öğretmenevlerinde denetim ve rehberlik işlemleri yapıldı.

Ekipler tarafından denetlenmesi yapılan öğretmenevlerinde tespit edilen eksiklikler, öğretmenevi yetkilileri ile paylaşılırken, hizmetlerin niteliği, iş ve işleyişe yönelik olarak rehberlik işlemleri de yapıldı.  

Mehmet Salih Akkuş 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.