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Van'da panik dolu anlar: Nefes borusuna yiyecek kaçan müşteriyi iş yeri sahibi kurtardı

Van'da panik dolu anlar: Nefes borusuna yiyecek kaçan müşteriyi iş yeri sahibi kurtardı
Van'da panik dolu anlar: Nefes borusuna yiyecek kaçan müşteriyi iş yeri sahibi kurtardı

Van’da bir lokantada yemek yerken nefes borusuna yiyecek kaçan müşteriyi, işletme sahibi heimlich manevrasıyla kurtarırken, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Van’da panik dolu anlar: Nefes borusuna yiyecek kaçan müşteriyi iş yeri sahibi kurtardı - Tıkla İzle

Olay, 21 Ekim 2022 tarihinde kentteki bir lokantada meydana geldi. Bir lokantada yemek yediği sırada nefes borusuna yiyecek kaçan bir müşteriyi yanındaki arkadaşları fark etti. Nefes almakta zorlanan ve aniden ayağa kalkıp boğazına sarılan müşterinin arkadaşları şaşkınlıktan müdahale edemedi. O sırada durumu gören ve koşarak gelen işletme sahibi Nurettin Acar, heimlich manevrası yaparak müşterisinin hayatını kurtardı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, heimlich manevrasıyla kurtarılan müşteri ise rahat bir nefes aldı. Müşteri, hayatını kurtaran işletme sahibine sarılarak teşekkür etti.

Yılmaz Sönmez
 

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