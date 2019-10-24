Van'da PKK terör örgütüne darbe

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il merkezinde ve ilçelerde meydana gelebilecek terör olaylarının önlenmesi, PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “21 Ekim 2019 günü Müdürlüğümüz İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube müdürlükleri görevlilerimizce; ilimiz Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'nde bulunan boş arazide yapılan aramada; 12 adet el bombası, 4 adet EYP yapımında kullanılan zaman ayarlı düzenek, 20 adet fünye ve 13 kilo 290 gram TNT patlayıcı madde ele geçirilmiştir. Ele geçirilen mühimmatla ilgili soruşturma çok yönlü devam etmektedir” denildi.