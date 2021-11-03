İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Van'da PKK/KCK operasyonunda 5 gözaltı

Van'da PKK/KCK operasyonunda 5 gözaltı
Van'da PKK/KCK operasyonunda 5 gözaltı

Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Van Valiliğince yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi, terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik operasyon yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde;

3 Kasım 2021 tarihinde 6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak, Terör Örgütüne Bilerek İsteyerek Yardım ve Yataklık Etmek suçlarından, Van' da 5 hedef şahsa yönelik operasyon icra edilmiş olup, 5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi.

İLGİLİ HABER
Jandarmadan PKK/KCK terör örgütüne operasyon Jandarmadan PKK/KCK terör örgütüne operasyon
İLGİLİ HABER
Bitliste PKK/ KCK operasyonunda 7 gözaltı Bitlis’te PKK/ KCK operasyonunda 7 gözaltı
İLGİLİ HABER
PKKlı teröristler fotokapana böyle yakalandı PKK’lı teröristler fotokapana böyle yakalandı

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.