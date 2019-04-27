Van'da PKK'ya ait depo ve sığınaklar imha edildi

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Van Bölge Daire Başkanlığı ile müşterek yapılan istihbari çalışmalar sonucu elde edilen bilgilere istinaden, Gürpınar ilçesi Bükeç mahallesi ve kırsal alanında teröristlere yönelik 25 Nisan 2019 günü icra edilen Şehit Jandarma Asteğmen Tamer Aydın Operasyonunu düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma'' suçundan 2 ayrı yakalama kaydı bulunan 1 şüpheli yakalanırken, terör örgütünün kullandığı depo ve sığınaklar tespit edildi. Bu depo ve sığınaklarda yapılan aramalarda 1 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 20 adet sığınak yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış 10 adet kalas, 100 metre kablo, 1 adet katalitik soba, 1 adet elektrikli ısıtıcı, 1 adet büyük tüp, 300 kilo un, 100 kilo şeker, 50 kilo yağ, 10 kilo pirinç, 10 kilo bulgur, 5 kilo çay, 10 kilo turşu, 3 kilo salça, 7 kilo pekmez, 5 kilo tahin, 30 adet yufka ekmeği 5 çift ayakkabı, 5 adet yelek, adet el feneri, 1 adet projektör ele geçirildi. Yakalanan şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlanmış olup söz konusu şüpheli, her iki suçtan da tutuklanmıştır" denildi.