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Van'da rüşvet operasyonu: 20 gözaltı

Van'da rüşvet operasyonu: 20 gözaltı
Van'da rüşvet operasyonu: 20 gözaltı

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen ‘rüşvet’ operasyonunda aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte yürütülen adli soruşturma kapsamında ‘rüşvet almak, rüşvet vermek ve aracılık etmek' suçlarını işledikleri tespit edilenlere operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Van Büyükşehir Belediyesinde 2, Van Su ve Kanalizasyon İşleri (VASKİ) Genel Müdürlüğünde 1, SGK İl Müdürlüğünde 1 olmak üzere 4 kamu görevlisinin de aralarında bulunduğu toplam 24 şüpheliye yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda, 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yolsuzlukla mücadelemiz kesintisiz devam edecektir” denildi.

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