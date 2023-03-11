Van'da şap alarmı

Türkiye'de birkaç ilde yaklaşık 2 aydır görülen SAT-2 tipi şap virüsü nedeniyle hayvan pazarları kapatıldı. Van Canlı Hayvan Borsası da hayvanlarda görülen hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kapatıldı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Van Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, Bakanlık tarafından alınan karar istikametinde gerekli tüm tedbirlerin Van'da alındığını ifade ederek, “Biz de Van Ticaret Borsası olarak Van Büyükşehir Belediyesi ile birlikte işlettiğimiz hayvan borsasını Bakanlığın talimatları çerçevesinde kapattık. Daha sağlıklı müdahale edilmesi ve hastalığın daha fazla yayılmaması için böyle bir karar alınmış. İnşallah kısa zamanda toparlanır ve bu hastalığın önüne geçilir. Bizd e borsa olarak elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Van'ın küçükbaş hayvancılık bakımından en önemli il olduğuna değinen Başkan Süer, “Ramazan ayı yaklaştı. Bu ülke için ilimiz için çok önemlidir. Çünkü hayvanlarımız özellikle Ramazan ayı veya Kurban Bayramı'nda il dışına sevk ediliyor. Bu karar nedeniyle şu anda il dışına da hayvan gönderemiyoruz. Bizim pazarımız çok dar. İnşallah kısa sürede gerekli tüm önlemler alınır ve en kısa zamanda yine hayvan borsalarımız açılır” ifadelerini kullandı.

Atilla İdiz

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