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Van'da sel mağdurları için çadır kuruluyor

Van'da sel mağdurları için çadır kuruluyor
Van'da sel mağdurları için çadır kuruluyor

Van’ın Başkale ilçesinde şiddetli yağmur nedeniyle meydana gelen selde evleri zaman gören vatandaşlar için çadır kurulumuna başlandı.

Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi'nde dün öğleden sonra bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanağın ardından meydana gelen selde sulara kapılan boş bir minibüs ağaçlara takılarak dururken, birçok ev ise hasar gördü.

Evleri yıkılanlar dün geceyi yurtlarda geçirirken, bugün sabah saatlerinde AFAD Van İl Müdürlüğü tarafından Esenyamaç İlk ve Ortaokulunun bahçesine aileler için çadır kurulumuna başlandı.

Kızılay tarafından sıcak yemek dağıtımı da yapılan mahallede yaraların sarılması için ilgili kurumlar elbirliğiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Van Vali Yardımcısı Turgut Gülen ve Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, Esenyamaç Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Sele kapılmaktan son anda yarı baygın bir şekilde kurtarılan Kader Yurtseven'i de ziyaret eden Gülen ve Solak, talepleri değerlendirdikten sonra hasar tespit çalışmalarını da yerinde inceledi.

Harun Aksu
 

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