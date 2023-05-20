Van'da seyir halindeki minibüs alev alev yandı

Edinilen bilgiye göre, olay, İskele Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 65 M 0043 plakalı minibüsün motor kısmından bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Motordan dumanların yükseldiğini fark eden sürücü aracı sağa çekerek yolcularla beraber araçtan indi. Haber verilmesi üzerine bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Tuşba Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Alev topuna dönen minibüsteki yangın söndürülürken, araçtan geriye demir yığını kaldı.

Şükrü Akyüz - Ahmet Kavak

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