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Van'da tandır evinde 20 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da tandır evinde 20 düzensiz göçmen yakalandı
Van'da tandır evinde 20 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın merkez Tuşba ilçesinde polis ekiplerince bir tandır evine gerçekleştirilen operasyonda 20 düzensiz göçmen yakalandı

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Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Tuşba ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi İskele Caddesi Küme Evler Sokak'taki tandır evinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisine ulaştı. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin Özel Harekat polislerinin desteğiyle düzenlediği operasyonda, 20 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin yapılması için Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, olayla ilgili 2 şüpheli yakalandı.

Şükrü Akyüz - Ahmet Kavak
 

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