Van'da tandır evinde 20 düzensiz göçmen yakalandı

.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Tuşba ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi İskele Caddesi Küme Evler Sokak'taki tandır evinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisine ulaştı. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin Özel Harekat polislerinin desteğiyle düzenlediği operasyonda, 20 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin yapılması için Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, olayla ilgili 2 şüpheli yakalandı.

Şükrü Akyüz - Ahmet Kavak



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.