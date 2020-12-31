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Van'da tedavi görün doktor korona virüsten hayatını kaybetti

Van'da tedavi görün doktor korona virüsten hayatını kaybetti
Van'da tedavi görün doktor korona virüsten hayatını kaybetti

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde korona virüs tedavisi gören Iğdır Devlet Hastanesi Uzman Doktoru Emin Akyıldız vefat etti.

Iğdır Devlet Hastanesinde uzman doktor olarak görev yapan Emin Akyıldız, korona virüse yakalandığı için Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Burada yapılan tedaviye rağmen Emin Akyıldız kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamada, “Hastanemizde korona virüs tedavisi gören Iğdır Devlet Hastanesi Uzman Doktoru Emin Akyıldız vefat etmiştir. Merhum doktoru son yolculuğuna hastanemiz Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik ve meslektaşları uğurladı. Ailesinin ve sağlık camiamızın başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin” denildi.

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