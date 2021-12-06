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Van'da terör operasyonu: 13 gözaltı

Van'da terör operasyonu: 13 gözaltı
Van'da terör operasyonu: 13 gözaltı

Van’da polis ekiplerince FETÖ/PDY ve PKK/KCK terör örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalarda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “29 Kasım-5 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında 9 şahıs, ‘kasten yaralama' suçundan aranma kaydı bulunan ve PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan 1 şahıs ile PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan 3 şahıs olmak üzere toplam 13 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatılmıştır” denildi.

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