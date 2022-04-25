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Van'da terör operasyonu: 3 tutuklama

Van'da terör operasyonu: 3 tutuklama
Van'da terör operasyonu: 3 tutuklama

Van’da terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 10 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “18-24 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 4 şahıs, PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 6 şahıs olmak üzere toplam 10 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında gerekli yasal işlemler yapılmış, 3 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.

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