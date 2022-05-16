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Van'da terör operasyonu: 37 gözaltı

Van'da terör operasyonu: 37 gözaltı
Van'da terör operasyonu: 37 gözaltı

Van’da FETÖ/PDY, DEAŞ ve PKK/KCK terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 37 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “9-15 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 3, PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları bünyesinde 29 şahıs, DEAŞ terör örgütü soruşturmaları bünyesinde ise 5 şahıs olmak üzere toplam 37 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.
 

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