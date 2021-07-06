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Van'da terör operasyonu: 6 gözaltı

Van'da terör operasyonu: 6 gözaltı
Van'da terör operasyonu: 6 gözaltı

Van’da jandarma ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; ‘silahlı terör örgütüne üye olmak, terör örgütüne bilerek isteyerek yardım ve yataklık etmek' suçundan Van'da 6 işbirlikçi şahsa yönelik 6 Temmuz 2021 tarihinde operasyon icra edilmiş olup, 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

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