Van'da terör operasyonu

Van İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde; Başkale ilçesi Güroluk Mahallesi kırsalında PKK/KCK terör örgütü mensupları tarafından terör eylemlerinde kullanılmak üzere araziye gömülü vaziyette birkaç adet tüp ve muhtelif yaşam malzemesi saklandığı duyumu alındı.

Bunun üzerine icra edilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sabri Eryeler Operasyonu sonucunda 2 adet tüp, 1 adet battaniye, 1 adet met, 1 adet termal şemsiye, 1 adet el dürbünü çantası, 1 adet demlik, 2 adet tencere, 7 adet yemek kaşığı, 2 adet su bardağı, 1 adet mont ele geçirildi.

Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların yine halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği vurgulandı.