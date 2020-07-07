Van'da terör operasyonu, uzun namlulu silahlar ele geçirildi

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi kırsalında Jandarma Komando ve Polis Özel Harekat (PÖH) timleri ile müşterek 6 Temmuz 2020 tarihinde operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “İcra edilen operasyon neticesinde 2 adet AK-47 kalaşnikov piyade tüfeği, bir miktar 7,62 mm fişek ve bir miktar muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.