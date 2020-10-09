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Van'da terör operasyonunda mühimmat ele geçirildi

Van'da terör operasyonunda mühimmat ele geçirildi
Van'da terör operasyonunda mühimmat ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 3 adet RPG-7 antitank roketatar mühimmatı ve 3 adet roketatar mühimmatı sevk fişeği ele geçirildi.

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla Başkale ilçesi Barış Mahallesi kırsalında 8 Ekim 2020 tarihinde operasyon icra edilmiştir. İcra edilen operasyon neticesinde 3 adet RPG-7 antitank roketatar mühimmatı, 3 adet RPG-7 antitank roketatar mühimmatı sevk fişeği, 1 adet büyük telsiz ve bir miktar yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen mühimmatlar olay yerinde imha edildi" denildi.

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