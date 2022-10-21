Van'da THY'nin bazı uçuşları iptal olunca yolcular tepki gösterdi

Kötü hava koşulları nedeniyle Van'dan gidecek uçak seferinde iptal ve gecikmeler vatandaşı çileden çıkardı. Bugün 16.05'te Türk Hava Yolları'nın (THY) Van-İstanbul TK 2753 sefer saylı uçuşu ile yine 17.35'te yapılması planlanan Van-İstanbul TK 2751 sefer saylı uçuş iptal oldu. Ankara, Adana, İstanbul Sabiha Gökçen uçuşlarında da gecikme olunca yolcular THY'nin bürosunun önüne toplanarak tepki gösterdi.

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