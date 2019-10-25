Van'da tıbbi atıkları dezenfekte eden cihaz üretildi

Türkiye'deki hastanelerin tıbbi atıkları yüksek bir maliyetle bertaraf ettiğini gören İran asıllı Yüksek Makine Mühendisi Dr. Mehrdad Fojlaley, düşük maliyetle tıbbi atıkları yerinde dezenfekte eden cihaz üretimine başladı. Seri üretimine başlanan cihazın hem patenti hem de İSO ve uluslararası CE belgesi alındı. Akrediteli bir laboratuvarda bütün testlerden başarıyla geçen cihazın satışına da başlandı.

“Tıbbi atıklar daha kolay dezenfekte edilecek”

İHA muhabirine konuşan Yüksek Makine Mühendisi Dr. Mehrdad Fojlaley, geliştirdikleri cihazın mikrodalga teknolojisiyle hastaneden çıkan tıbbi atıkları dezenfekte ettiğini belirtti. Tıbbi atıkların dezenfekte edilmesinin hem zor hem de maliyetli olduğunu, ancak bu cihazla atıkların hem kolay hem de düşük maliyetle bertaraf edildiğini ifade eden Fojlaley, “Tıbbi atıkların dezenfekte edilerek belediyelere teslim edilmesi gerekiyor. Şu an mevcut dünyada bu tıbbi atıklar buhar sistemiyle dezenfekte ediliyor. Ancak bu yöntemin dezavantajları vardır. Örneğin bu yöntem basınçtan kaynaklı patlamaların yaşanmasına neden olabilir. Diğer taraftan bu yöntemi kullanmak için büyük bir alana ihtiyaç duyulmaktadır. Biz ise tıbbi atıkları daha kolay yoldan dezenfekte edilmesi için bir cihaz geliştirdik. Elektrikle çalışan cihazımız, tıbbi atıkları mikrodalgayla arındırmaktadır” dedi.

“45 dakikada dezenfekte diyor”

Geliştirdikleri cihazın tıbbi atıkları 45 ile 60 dakika içerisinde dezenfekte ettiğini dile getiren Fojlaley, “Cihazlarımızın kapasiteleri farklıdır. 300 ve 500 litrelik cihazlarımız var. Tabi daha yüksek kapasiteli cihazı da burada üretebiliriz. Büyük hastaneler bu cihazda iki adet de kullanabilir” diye konuştu.

“Devlet, hastanelerde büyük bir tasarruf sağlayacaktır”

Cihazın hastaneleri büyük bir masraftan kurtaracağına dikkat çeken Fojlaley, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dünyada sadece Avusturya'da bir şirket bu cihaza benzer üretim yaptı. Avusturya bu cihazı çok yüksek fiyatla satıyor. Ancak biz çok düşük maliyetle burada üretimini yaptık. Çok düşük bir fiyatla ülkemizdeki hastanelere satabiliriz. Cihazımız için uluslararası CE ve İSO belgelerini aldık. Akrediteli bir labratuvarda onay da aldık. Hastaneler tıbbi atıkları bertaraf ederken, çok büyük masraf yapmaktadırlar. Devlet, hastanelerde büyük bir tasarruf sağlayacaktır.”

İŞGEM'de üretimini yaptıkları cihazın yüzde 100 Türk Malı olduğuna dikkat çeken Fojlaley, cihazın “Türk Malı” etiketiyle satışa çıkarıldığını kaydetti.

Yılmaz Sönmez